L'autostrada A9 sarà chiusa (parzialmente) per due notti

Chiusure notturne in vista sull'autostrada A9 Milano-Como-Chiasso. Lo comunica Autostrade per l'Italia. Le chiusure saranno dalle 22 alle 5, nelle notti tra mercoledì e giovedì e tra venerdì e sabato, "saltandone" dunque uno.

Ad essere chiusi saranno il tratto tra Como Centro e Chiasso, verso il confine tra Italia e Svizzera, e tra Lago di Como e l'allacciamento A59/Tangenziale di Como, verso Lainate. In alternativa, verso la Svizzera, dopo l'uscita obbligatoria Como Centro, si può percorrere la viabilità ordinaria fino alla dogana; verso Lainate, dopo l'uscita obbligatoria Lago di Como, si può percorrere la viabilità ordinaria (indicazioni per Milano) e rientrare in A9 a Fino Mornasco.