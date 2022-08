Chiude (per un trasporto speciale) l'allacciamento tra A8 e A4 di Milano

L'allacciamento tra l'autostrada A8 Milano-Varese e la A4 Milano-Brescia resterà chiuso per consentire il transito di trasporti eccezionali dalle 23 di venerdì 2 alle 5 di sabato 3 settembre. Il fatto è stato reso noto da società Autostrade attraverso una nota.

I viaggiatori diretti verso Brescia potranno utilizzare lo svincolo Fiera di Milano (al km 2+200) immettersi sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per Monza, con ingresso sulla A4 alla stazione di Monza, al km 139+000; c'è una ulteriore alternativa: invertire il senso di marcia in Piazzale ai Laghi e seguire le indicazioni per A4, con rientro allo svincolo di Milano viale Certosa, in direzione Brescia/Venezia.

Nella notte tra mercoledì e giovedì 1° settembre (tra le 22 e le 5 del mattino) sull'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, invece, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso, per consentire attività di ispezione delle gallerie.