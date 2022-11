Lo svincolo dell'A1 che chiude per 5 ore per trasporti eccezionali

Chiusura annunciata dello svincolo di Melegnano (Milano), sull'A1 Milano-Napoli, per trasporti eccezionali. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. In particolare, lo svincolo di Melegnano in entrata verso Bologna sarà chiuso dalle 21 di giovedì 17 novembre alle 2 di venerdì 18 novembre, per consentire appunto il transito di trasporti eccezionali.

Autostrade per l'Italia consiglia, in alternativa, di entrare sull'A1 allo svincolo di San Giuliano Milanese, oppure allo svincolo di Vizzolo Predapissi sulla A58 Teem (Tangenziale est esterna di Milano).