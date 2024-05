Lavori stradali: chiuso un tratto di tangenziale a Milano

L'A8 (Milano-Varese) e l'A52 (Tangenziale Nord) sono interessate da lavori stradali, in particolare di sostituzione della segnaletica verticale. Per questo motivo, Autostrade per l'Italia comunica alcune chiusure programmate.

Dalle 21 di lunedì 27 maggio alle 5 di martedì 28 maggio, sulla A8 sarà chiuso l'allacciamento con l'A52 verso Monza da entrambe le direzioni. Da Varese a Monza si consiglia di proseguire sull'A8 e immettersi sull'A4; da Milano a Monza, sul raccordo di viale Certosa in A4.

Sulla A52, sarà chiuso il tratto tra l'A8 e Bollate-Cormano verso Monza. Dopo la deviazione obbligatoria in A8 ci si può immettere sull'A4 verso Brescia. Contestualmente saranno chiuse l'entrata di Bollate-Novate verso Monza, l'entrata di Baranzate verso Monza e l'allacciamento dalla A52 alla A8 da Monza.

Dalle 21 di mercoledì 29 maggio alle 5 di giovedì 30 maggio, si replica quasi in modo identico: tutte le chiusure precedenti saranno riprodotte, eccetto l'allacciamento A52-A8 da Monza, che sarà percorribile.