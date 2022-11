Autostrada A8: chiusura notturna di uno svincolo per lavori

Annunciata la chiusura di uno svincolo dell'autostrada A8 Milano-Varese da parte di Autostrade per l'Italia. Lo svincolo interessato è quello di Castellanza, che verrà chiuso in uscita per chi proviene da Milano nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 novembre 2022, per la precisione dalle 21 del 25 alle 5 del 26.

L'alternativa suggerita dall'azienda, per chi proviene da Milano, è di uscire al vicino svincolo di Legnano. La chiusura è necessaria, si legge in una nota di Api, "per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale".