Tra poco non si potranno più visitare la Casa degli Atellani e la Vigna di Leonardo

La Casa degli Atellani e la Vigna di Leonardo, situate in corso Magenta di fronte a Santa Maria delle Grazie, non saranno più visitabili da ottobre 2023. Nessuno sa, al momento, se la chiusura sarà temporanea o definitiva. Sul sito web è possibile prenotare le visite fino al 30 settembre. La dimora del '400, appartenuta a Lodovico il Moro (che la donò agli Atellani, suoi cortigiani), ultima traccia dello scomparso Borgo delle Grazie, è stata acquistata a dicembre del 2022 dal miliardario francese Bernard Arnault, proprietario del gruppo Louis Vuitton.

Vi è certamente l'acquisto di Arnault 'dietro' la decisione di chiudere al pubblico la casa e il suo splendido giardino, che ospita un vigneto originato da quello che Leonardo da Vinci coltivò negli anni in cui dipingeva l'Ultima Cena nel refettorio di Santa Maria delle Grazie. Era il 1498. Due anni dopo, con l'arresto del Moro, Leonardo lasciò Milano, ma conservò il vigneto. Un progetto della facoltà di Agraria dell'Università Statale di Milano permise, a partire dal 2007, di 'recuperare' la vigna cercando i residui biologici viventi. Nel 2015 la Malvasia di Candia Aromatica venne reimpiantata nel giardino della dimora, e in quello stesso anno, coincidente con l'Expo universale, la Casa e la Vigna aprirono le loro porte al pubblico.

La Casa degli Atellani fu acquistata da Ettore Conti, imprenditore e ingegnere, pioniere dei trasporti con l'energia elettrica in Italia, nel 1919: ne affidò il restauro a suo genero, Piero Portaluppi, che la restaurò anche una seconda volta, dopo i bombardamenti dell'agosto 1943. Conti morì nel 1971, a 101 anni, proprio nella Casa, in seguito abitata dagli eredi di Conti e Portaluppi, la famiglia Castellini Baldissera, fino alla vendita ad Arnault.

Hotel di lusso

Qualcuno sostiene che ora la Casa sarà trasformata in un albergo di lusso (tra l'altro già ora cinque appartamenti sono affittati per periodi brevi), ma nulla si sa, per il momento, dei progetti del proprietario di LVMH. E nulla si sa del destino del giardino e del piano terra della dimora, con lo studio di Ettore Conti e la Sala dello Zodiaco. Saranno di nuovo visitabili o Milano avrà perso, dopo neanche dieci anni dalla prima apertura, uno splendido gioiello prima quasi sconosciuto al grande pubblico? Nel mese di luglio del 2023, la dimora è stata visitata dalla neo assessora alla cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, che poi si è augurata "che resti patrimonio nazionale e possa costituire una tappa all'interno del circuito vinciano". Caruso si è spinta a "ritenere Casa degli Atellani il simbolo" di una specie di circuito vinciano lombardo.

La carta da parati

All'indomani della vendita, la sottosegretaria al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni aveva avvertito che la dimora è parzialmente vincolata, e gli uffici stavano studiando un possibile ampliamento del vincolo. Poi non se n'è saputo più niente. Nel frattempo, dal 2015, la Casa degli Atellani è stata affittata per vari eventi privati, soprattutto (ma non solo) legati al mondo del fashion, e per un paio d'edizioni il suo giardino è stato incluso tra i palcoscenici della manifestazione Piano City. E, qualche mese prima della vendita della proprietà, l'interior designer Nicolò Castellini Baldissera, nipote di Portaluppi e nato nella Casa, ha ricreato su carta da parati le decorazioni dell'ingresso di Casa degli Atellani, con gli elementi naturalistici disegnati dallo stesso Portaluppi.