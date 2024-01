Chiusa per 5 notti un'uscita dell'autostrada a Milano

Per cinque notti consecutive sarà chiusa, nel Milanese, un'uscita di un raccordo autostradale, quello di piazzale Corvetto (R5): in particolare, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la Tangenziale Est (A51) per chi proviene da Milano ed è diretto verso Usmate Velate.

La chiusura sarà dalle 21 alle 5, nelle notti da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio. Si rende necessaria per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza.

In alternativa, Autostrade per l'Italia suggerisce di uscire e rientrare allo svincolo di San Giuliano Milanese (sull'A1) o di Poasco (sul raccordo Corvetto) per poi proseguire verso Usmate Velate.