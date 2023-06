Argelati e Suzzani, lo stop estivo. E il Saini chiude da ottobre

La piscina Argelati chiusa per tutta la stagione estiva, la Suzzani per il mese di luglio. E il centro Saini chiuderà per due anni a partire da ottobre 2023. È emerso nel corso di una commissione sport a Palazzo Marino a cui hanno partecipato l'assessora allo sport e giovani Martina Riva e la presidente di MilanoSport Rosanna Volpe.

L'Argelati in particolare verrà riqualificata da parte di un privato: il Comune di Milano ha ricevuto una manifestazione d'interesse e ora partirà l'iter di valutazione, dopodiché vi sarà una gara. L'obiettivo è trasformarla in un centro balneare aperto tutto l'anno. Il privato che si è mostrato interessato ha esplicitato questa intenzione, che sarà anche alla base della gara pubblica. Date le naturali tempistiche, l'Argelati non riaprirà nel 2024.

Diverso il caso della Suzzani, già ristrutturata: la piscina ha bisogno di lavori edili e impiantistici, ad esempio sul fronte della sicurezza antincendio, che avevano subito un rallentamento a causa della pandemia covid. Anche per la Suzzani si prevede la riapertura nel 2025. L'assessora Riva cerca di gettare ottimismo nel piatto e invita a vedere la situazione a medio termine: "Alla scadenza del mandato, nel 2027, queste piscine, completamente ristrutturate, si aggiungeranno alle tre per le quali la riqualificazione è già in corso: Lido, Scarioni e Carraro".

Destino simile per il centro Saini, per il quale si prospettano due anni di chiusura a partire da ottobre (salva, quindi, la stagione estiva del 2023). L'Università Statale ha firmato una convenzione con Palazzo Marino e investirà 36 milioni di euro anche grazie ad alcuni sponsor. La fine dei lavori è prevista tra il 2025 e il 2026. Le uniche attività che continueranno sono il golf e il baseball.

La chiusura del Saini comporta però, anche, la ricollocazione di una cinquantina tra associazioni e federazioni sportive attualmente ospitate nel centro al confine con Segrate. Trovare posto per tutte è difficile, ma il Comune di Milano si è già attivato e, come ha spiegato Riva in commissione, è già stato deciso che l'associazione arbitri andrà all'Arena, quella di nuoto paralimpico al Cambini Fossati.

Intanto, per venerdì 2 giugno è prevista la prima apertura dei centri balneari estivi milanesi.