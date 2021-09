"Chiudere psichiatria è follia": la protesta a Melzo (Milano)

Un presidio contro la chiusura del reparto di psichiatria a Melzo, considerata una decisione 'folle'. È quanto avvenuto davanti all'ospedale Santa Maria delle Stelle di Melzo nella mattinata di mercoledì 29 settembre.

"Mentre l'emergenza pandemica ha provocato una crescita esponenziale delle criticità psichiche, l'Asst Melegnano-Martesana sceglie di privare una popolazione di 400mila abitanti di un servizio essenziale - scrive in una nota la Cgil -. È tempo di dire basta".

"La direzione aziendale dell’Asst Melegnano e Martesana da una parte annuncia ingenti investimenti economici per gli interventi strutturali dei Presidi e dall’altra continua a chiudere servizi essenziali per la cittadinanza, contribuendo sempre di più al ridimensionamento e al declino scientifico delle specialistiche presenti in azienda - denuncia la Rappresentanza sindacale unitaria dell'ospedale - . Le continue esternalizzazioni dei servizi sanitari ospedalieri (ostetricia/ginecologia, medicina, pronto soccorso, servizi di riabilitazione) in favore di cooperative esterne e fondazioni, rappresentano la punta più avanzata dello smantellamento della sanità pubblica nella Asst Melegnano e della Martesana".

"La chiusura del reparto di Psichiatria di Melzo è un fatto gravissimo che lascia scoperta una popolazione di circa 400mila abitanti - continua la nota della Rsu -. I dati statistici nazionali raccontano di una crescita esponenziale delle criticità psichiatriche, dopo i mesi del picco emergenziale, che non possono essere trascurate né gestite esclusivamente con consulenze ambulatoriali: servono più posti letto ed un potenziamento reale e radicale dei servizi territoriali del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze".