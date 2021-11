Sta per chiudere la scuola paritaria e tutto il Comune si mobilita per salvarla

Tutto il consiglio comunale di Cesano Boscone schierato per impegnarsi a salvare la scuola materna Maria Bambina. E il salvataggio potrebbe arrivare dall'Istituto Sacra Famiglia, una realtà molto importante nel Comune dell'hinterland di Milano. La mozione è stata approvata all'unanimità giovedì 4 novembre durante la seduta straordinaria per affrontare il tema. Presenti i genitori e le educatrici. I consiglieri, durante gli interventi, hanno espresso la loro solidarietà e vicinanza a tutte le persone coinvolte (compresi gli 80 alunni) nell'annuncio della chiusura, arrivato dalla Congregazione Suore di Carità che gestisce la scuola dalla sua fondazione, nel lontano 1894.

"Nessuno di noi si aspettava una decisione così repentina e drammatica per i bimbi coinvolti e per tutto il personale educativo, a cui va la nostra vicinanza", ha commentato l'assessora all'istruzione Ilaria Ravasi: "Che ci fossero dei problemi questo è noto. Come viene, infatti, esplicitato nella lettera inviata dalla Congregazione alle famiglie, c’è la questione della scarsità dei bambini, passati dai 108 di tre/quattro anni fa agli 80 di oggi. In più, c’è il tema della sostenibilità economica delle suore stesse ma anche delle famiglie, molte di loro travolte dalla crisi del covid. Una crisi alla quale l’amministrazione ha risposto mitigando le rette attraverso contributi straordinari". Ravasi ha poi ricordato che, in Italia, sono state chiuse 1.300 scuole paritarie in otto anni, di cui ben 200 nel 2020.

Infine la 'buona notizia', data dal sindaco Simone Negri: l'Istituto Sacra Famiglia si è reso disponibile ad aprire un tavolo per discutere il rilancio della scuola. "Sarebbe prematuro ventilare qualsiasi possibilità o soluzione, però ritengo molto positivo che non ci sia stata una preclusione da parte dell’Istituto", ha commentato il primo cittadino.