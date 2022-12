Il comune media per la chiusura della scuola di via della Spiga

I genitori dei bimbi che frequentano la scuola dell'infanzia di via della Spiga, nel cuore del quadrilatero della moda, avranno qualche tempo in più per scegliere la nuova scuola per i loro figli. L'istituto al civico 27, infatti, chiuderà il prossimo giugno in quanto sottodimensionati (ci sono solo 37 bambini in una struttura dove il minimo rappresentato da 50 unità). Il fatto è stato annunciato dal vicesindaco con deleghe all’istruzione, Anna Scavuzzo, che nel pomeriggio di lunedì ha incontrato una delegazione di genitori riunita in piazza della Scala per protestare contro il provvedimento. La manifestazione ha visto la presenza anche del sottosegretario all’istruzione, Paola Frassinetti (Fratelli d'Italia).

Dall’incontro i genitori dei bambini che frequentano le due scuole hanno ottenuto la possibilità di indicare la volontà di trasferimento in una rosa di tre o quattro scuole, con termine ultimo per la scelta il 27 dicembre, avendo così tre giorni di apertura scolastica, prima delle vacanze natalizie, per poter visionare gli istituti e conoscere gli educatori.

"Il punto politico, però, rimane - ha commentato il capogruppo di Fratelli d’Italia, Riccardo Truppo, che insieme ai rappresentanti del centrodestra a Palazzo Marino ha chiesto un’interruzione della seduta del Consiglio comunale per permettere un colloquio tra Scavuzzo e le famiglie -. Il vicesindaco Scavuzzo ha affermato che a Milano non esiste un’emergenza scuole ma i bambini e le famiglie sono sempre più vessati da una città che non è pronta a ospitare le loro esigenze".

"Il sistema della terna con tre opzioni per la scelta delle scuole, proposta dal Comune, non risponde alle esigenze tra domanda e offerta: se in queste tre non c’è posto per ricevere il bambino il Comune rigetta l’offerta - ha proseguito - . Quando poi si scopre che in via della Spiga non c’erano sufficienti bambini (37 invece di 50): per questo motivo si ritiene che la struttura non sia efficiente. Ma ovviamente se il Comune desse a chi è rimasto escluso un elenco di scuole dove c’è posto si avrebbe una corrispondenza tra domanda e offerta. Il problema scuole c’è, il Comune la nega e il centrodestra rimarrà con un’attenzione alta sul tema".

Truppo ha ricordato che la comunicazione dell’amministrazione sulla chiusura delle scuole arriva "non oltre dieci giorni dopo un ordine del giorno di Fratelli d’Italia alla variazione di bilancio – approvato all’unanimità – che chiedeva al sindaco e alla giunta di aumentare del 5% la ricettività nei nidi e nelle scuole per l’infanzia. Quindi, di fatto, a pochi giorni da questa approvazione la giunta riesce a contraddire se stessa e le indicazioni del Consiglio comunale".