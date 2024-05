Una sede dei corsi di lingue del Comune di Milano potrebbe essere chiusa

Il comune di Milano ha intenzione di trasferire i corsi di lingue straniere finora tenuti in viale Murillo, zona Lotto. Lo si apprende da alcuni frequentatori dei corsi, a cui questa decisione è stata comunicata nei giorni scorsi. Una decisione che appare inattesa, visto che i docenti, al concludersi delle attività didattiche, avevano invece sostenuto che l'offerta formativa per l'anno prossimo sarebbe stata già pronta e visibile, nelle prossime settimane, nell'apposita pagina web "Lingue in comune".

I corsi dovrebbero invece essere trasferiti in via Fleming (zona via Novara), sempre nel Municipio 7 ma in tutt'altro quartiere. Ed è subito partita una petizione su Change per chiedere a Palazzo Marinio di non prendere questa decisione. "Il trasferimento della sede in via Fleming - si legge nel testo della petizione - non ci soddisfa, poiché tale proposta risulta dislocata e di difficile raggiungimento per gli studenti e la comunità di utenti legata a viale Murillo, privando la zona di un servizio altamente formativo e di grande utilità per la cittadinanza".

5mila studenti

La sede di viale Murillo è una delle sei sedi attualmente attive per i corsi di lingua organizzati dal comune di Milano. Palazzo Marino offre in tutto più di 300 moduli formativi articolati per livelli, annualità e metodologia di insegnamento. I corsi sono frequentati da circa 5mila persone e riguardano sia le lingue europee (francese, inglese, spagnolo, tedesco, italiano per stranieri e russo) sia quelle orientali (arabo, cinese, giapponese e turco). Attualmente sono attive sei sedi (in passato erano di più): oltre a viale Murillo e via Fleming, anche via Alex Visconti (municipio 8), corso 22 Marzo (municipio 4), via Pepe (municipio 9) e via Beroldo (municipio 2).

A metà maggio la giunta aveva deliberato le linee guida per una gara pubblica di assegnazione di quasi 500 mq di spazi nella sede di viale Murillo per potenziare l'offerta didattica di avviamento al lavoro fin dal prossimo anno scolastico.