Chiude (per lavori) uno svincolo sull'autostrada alle porte di Milano

Lo svincolo di Cormano sull'autostrada A4 resterà chiuso al traffico tra le 21 e le 5 nelle notti tra lunedì e martedì 30 agosto e nelle notti tra mercoledì e giovedì 1° settembre; le chiusure serviranno per consentire i lavori di realizzazione delle quarta corsia dinamica. Il fatto è stato reso noto da società Autostrade attraverso una nota.

I viaggiatori diretti verso Torino potranno entrare allo svincolo di Milano Viale Certosa (al km 126+200) mentre chi è diretto verso Brescia potrà entrare alla stazione di Monza (al km 139+000).

Sempre nelle 4 notti di lunedì 29, martedì 30, mercoledì 31 agosto e giovedì 1 settembre (con orario 21-5) sarà chiusa la stazione di Gallarate, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Varese, per consentire attività di ispezione delle opere del cavalcavia della suddetta stazione.