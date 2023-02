Chiudono due svincoli autostradali alle porte di Milano

Lo svincolo di viale Certosa sull'autostrada A4 (in entrata verso Brescia) resterà chiuso al traffico tra le 23 e le 6 nella notte tra venerdì e sabato 18 febbraio. Sempre nella stessa notte - e con gli stessi orari - sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni in uscita per chi arriva da Torino.

Entrambe le chiusure serviranno per permettere ispezioni su manufatti. I provvedimenti di chiusura sono stati resi noti da società Autostrade attraverso una nota.

Sono state predisposti dei percorsi alternativi. Per la chiusura dello svincolo di Viale Certosa autostrade consiglia di immettersi lla A8 Milano-Varese, uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200 e seguire indicazioni per Monza lungo la A52 Tangenziale nord di Milano ed entrare sulla A4 dalla stazione di Monza, al km 139+000. Riguardo la chiusura dell'uscita di Sesto, Autostrade consiglia di utilizzare lo svincolo di Cormano.