Chiusi alcuni svincoli sulla Tangenziale Est per lavori

Chiusura notturna sui raccordi autostradali di Milano, zona sud-est, dalle 21 di martedì 29 agosto alle 5 di giovedì 30 agosto. Lo comunica Autostrade per l'Italia. La chiusura è necessaria per consentire lavori di pavimentazione e interesserà sia il raccordo tra la Tangenziale Est e l'A1 sia il raccordo tra l'A1 e piazzale Corvetto.

In particolare, per quanto riguarda il raccordo tra la Tangenziale Est e l'A1, sarà chiuso il ramo di uscita di San Donato, per chi proviene dalla Tangenziale Est di Milano ed è diretto verso la A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per Paullo o Rogored.

Per quanto riguarda il raccordo tra l'A1 e piazzale Corvetto, sarà chiuso il ramo di allacciamento per chi proviene da Milano città ed è diretto verso Bologna. In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni San Donato-Metanopoli-Venezia lungo il Raccordo A1/Piazzale Corvetto.