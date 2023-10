Lavori sul ponte della tangenziale: scattano anche le chiusure totali

Nuove chiusure per il cantiere lungo il ponte sulla Tangenziale Est. Dopo la proroga dei lavori con la chiusura parziale della viabilità prolungata fino alla fine di ottobre, la società Milano Serravalle - Milano Tangenziali Spa ha comunicato che nella settimana compresa tra lunedì 23 e sabato 28 ottobre 2023, per quattro notti, il ponte della Tangenziale Est, il cavalcavia a scavallo dell'arteria che collega tramite la Strada provinciale 208, Brugherio con Carugate, proprio nel territorio che ricade nel comune milanese verrà completamente chiuso al traffico dalle 22 alle 6, per consentire l'esecuzione di opere di finitura stradale e segnaletica.

"Nella comunicazione pervenuta da società Milano Serravalle, non è stato specificato quali saranno le date precise delle 4 notti, in quanto la chiusura dipenderà dallo stato di avanzamento dei lavori" specificano dal comune di Brugherio. Qualche giorno fa, con una comunicazione ufficiale, la società ha reso noto che la chiusura sul ponte della tangenziale Est tra Brugherio e Carugate lungo la Sp 208 era stata prorogata. E perché il tratto - oggi chiuso in una direzione di marcia e percorribile solo da Carugate verso Brugherio - torni accessibile bisognerà attendere novembre.

"La riapertura completa nelle due direzioni del sovrappasso della Sp 208 alla A51 Tangenziale Est di Milano (km 17+808), a seguito dei giorni di maltempo occorsi e del ritardo avvenuto nella fornitura dei particolari appoggi della struttura che ha comportato modalità esecutive aggiuntive, sarà effettuata entro il 31 ottobre 2023".

"Lungo il sovrappasso sottoposto a intervento di manutenzione, permane quindi la cantierizzazione che preclude al traffico la svolta in direzione Sp 208 Carugate/Centro Commerciale Carosello in corrispondenza della rotatoria esterna lo svincolo di uscita Carugate (m 17+808) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria o in alternativa allo svincolo successivo Sp 113 Cernusco sul Naviglio (Km 15+760) per l’uscita da carreggiata nord". Lo svincolo in uscita per Carugate (Km 17+808) resterà regolarmente fruibile in entrambe le direzioni. Per tutta la durata della fase finale del cantiere sarà garantito il transito sul manufatto per il traffico proveniente da Carugate/Centro Commerciale Carosello nella direzione Sp 208 Brugherio.