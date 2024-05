Autostrada Milano-Genova, le chiusure di maggio per lavori di pavimentazione

Chiusure annunciate notturne, per lavori, sull'autostrada A7 Milano-Genova. Per lavori di manutenzione delle aree verdi, dalle 10 alle 16 di martedì 14 e mercoledì 15 maggio sarà chiusa l'entrata in A7 da viale Cermenate, con deviazione in rotatoria di piazza Maggi.

Pavimentazione

Per lavori di pavimentazione, da lunedì 13 a sabato 18 maggio, solo in orario notturno (22-6) per 5 notti consecutive, sarà chiusa la carreggiata in direzione Milano tra Binasco e la Tangenziale Ovest, nonché lo svincolo in entrata da Binasco verso Milano. L'alternativa è uscire a Binasco e utilizzare la Statale dei Giovi.

Sempre da lunedì 13, ma fino a mercoledì 15 maggio, solo in orario notturno (22-6) per 2 notti consecutive, saranno chiuse le entrate verso Genova da via La Spezia e viale Cermenate. L'alternativa è quella di utilizzare, per entrare in A7 da Milano, piazza Maggi (la "vecchia" rotatoria).

E ancora, da mercoledì 15 a giovedì 16 maggio, dalle 22 alle 6, saranno chiuse le uscite di Assago, Quartiere Cantalupa e area servizio Cantalupa Ovest verso Genova. Chiuse anche le entrate da viale Famagosta e dalla rotatoria di piazza Maggi, sempre verso Genova. Si potrà entrare in A7 da via Palatucci (parcheggio Famagosta-M2).

Da giovedì 16 a venerdì 17 maggio, dalle 22 alle 5, saranno chiuse le uscite del Quartiere Cantalupa e dell'area servizio Cantalupa Ovest verso Genova. Chiuse anche le entrate in A7 da viale Famagosta e piazza Maggi. Anche in questo caso, in alternativa, si entra in A7 da via Palatucci.

Pavimentazione di competenza To-Al-Pc

Per lavori di pavimentazione di competenza di Satap (Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza), invece, dalle 8 alle 19 di mercoledì 15 maggio sarà chiusa l'area servizio Bettole Ovest (km 80, direzione Genova). Il suggerimento è utilizzare la precedente area di Dorno Ovest (km 33). Dalle 8 alle 19 di giovedì 16 maggio sarà chiusa l'area servizio Bettole Est (km 80, direzione Milano). L'alternativa è utilizzare la successiva area Castelnuovo Est (km 60).

Dalle 22 di martedì 14 maggio alle 6 di mercoledì 15 maggio e poi ancora dalle 22 di giovedì 16 maggio alle 6 di venerdì 17 maggio, infine, saranno chiuse le uscite per Torino sia da Milano sia da Genova. In alternativa si potrà deviare fino al casello di Tortona.