Lavori in autostrada: le chiusure e i percorsi alternativi

Chiusure notturne sulla A52 per consentire i lavori di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. Alcuni tratti saranno chiusi tra mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio.

Dalle 21 alle 23 di mercoledì 7 febbraio verrà chiuso lo svincolo di Branzate in entrata verso Rho. Si consiglia di entrare sulla A52 da Bollate Novate. Inoltre, verrà chiuso il ramo di allacciamento che dal raccordo Fiera Milano R37 immette sulla A8 Milano-Varese per chi proviene dalla Sp46 in direzione Varese. In alternativa, è possibile uscire a Baranzate, proseguire sulla Sp233 verso Arese/Garbagnate e sulla Sp119 verso Lainate per poi rientrare in A8 da Lainate verso Varese.

Dalle 23 di mercoledì 7 alle 5 di giovedì 8 febbraio sulla A8 Milano-Varese per chi arriva da Milano verranno chiusi i rami di allacciamento sul raccordo R37 verso Rho e sulla A52 verso Monza. Due le alternative: è possibile entrare sulla A4 Milano-Brescia verso Brescia, uscire a Cormano e proseguire sulla Sp35 verso Como Meda per poi entrare sulla A52. Vero Rho o Monza grazie all’allacciamento Sp35/A52. Oppure, proseguire sulla A8 verso Varese, uscire a Lainate/Arese e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Milano per poi uscire a Fiera Milano ed entrare in A52 verso Rho o Monza.