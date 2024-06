Demolizione del cordolo di un ponte, chiusure per lavori sulla Milano-Meda

Chiusure in vista e possibili disagi per le modifiche alla viabilità lungo la Milano-Meda. La provincia di Monza e Brianza ha reso noto il programma di alcuni interventi per lavori di risanamento ai ponti P2-P5 pianificati nella settimana tra lunedì 17 e sabato 22 giugno.

È prevista la demolizione del cordolo bordo Ponte SP35-P2 lato valle/Como e l'asportazione delle vecchie barriere di sicurezza stradali e dei grigliati metallici. Sono previste chiusure serali e notturne dalle 21.00 alle 6.00 dal 17 al 22 giugno.

Lungo le corsie in direzione Como è prevista l'uscita obbligatoria a Varedo, mentre per chi viaggia in direzione di Milano l'uscita obbligatoria è istituita all'altezza dello svincolo numero 8, di Bovisio Masciago.