Lavori all'asfalto e alle luci, Tangenziali di Milano chiuse

Chiusure annunciate a maggio lungo le Tangenziali Est e Ovest di Milano, da parte della società Milano-Serravalle, che le gestisce, per lavori vari.

Tangenziale Ovest

Per manutenzione della pavimentazione, la Tangenziale Ovest (A50) sarà chiusa dalle 22 di lunedì 13 maggio alle 5 di giovedì 16 maggio, esclusivamente di notte per 3 notti consecutive, dallo svincolo Pero-Fiera all'intersezione con l'autostrada A8 Milano-Laghi, compresi i rami di svincolo, solo in direzione A8. In alternativa ci si indirizza sul raccordo Fiera e si entra da lì in A8.

Per lo stesso motivo, dalle 23 di venerdì 17 maggio alle 6 di sabato 18 maggio saranno chiuse le uscite Vigentina e Opera in direzione A8. In alternativa si può uscire a Qunto de' Stampi.

Tangenziale Est

Quanto alla Tangenziale Est (A51), per lavori di manutenzione delle pavimentazioni, dalle 21 alle 5 della notte tra lunedì 13 e martedì 14 maggio l'arteria sarà chiusa in direzione A1 con obbligo di uscita a Cologno Monzese Est. Chiusa anche l'entrata in direzione A1 da Cologno Monzese Est. Inoltre, dalle 22 di venerdì 17 alle 7 di sabato 18 maggio, sarà chiusa l'entrata dal raccordo autostradale R5 (piazzale Corvetto) verso Usmate. Chiusa anche l'entrata Rogoredo sempre verso Usmate. In alternativa si può entrare dalla via Emilia.

Per lavori di manutenzione impianti di illuminazione, invece, dalle 22 di martedì 14 alle 6 di mercoledì 15 maggio sarà chiusa l'entrata Forlanini in direzione Usmate. In alternativa si può entrare a C.A.M.M. e riprendere il viaggio. Per 2 notti da mercoledì 15 a venerdì 17 maggio, dalle 22 alle 6, saranno chiuse le entrate e le uscite da e per Forlanini e Linate verso Bologna. In alternativa si può entrare a Rubattino e uscire a C.A.M.M.

Per lavori di manutenzione delle pavimentazioni, dalle 21 di giovedì 16 maggio alle 5 di venerdì 17 maggio, e poi dalle 22 di venerdì 17 maggio alle 6 di sabato 18 maggio, sarà chiusa l'uscita per Carugate verso Bologna. In alternativa si può uscire a Cernusco sul Naviglio-Brugherio.