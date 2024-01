Ci sarà un nuovo ponte sul Naviglio pavese

Ci sarà un nuovo ponte ciclopedonale sul Naviglio Pavese ad Assago, hinterland sud-ovest di Milano. Nei giorni scorsi sono iniziate le procedure di gara per realizzare il manufatto che collegheranno la zona est del comune (quella che corre lungo la Statale dei Giovi) a quella a ovest.

La struttura, interamente in acciaio e verniciata di grigio, avrà anche l’obiettivo di sostenere la mobilità leggera collegando la zona di Valleambrosia (ex statale dei Giovi) alla pista ciclabile che costeggia il vecchio canale da Milano fino ai comuni più a sud della Città Metropolitana Milanese (via Alzaia Naviglio Pavese). Grazie alle sue piattaforme mobili e agli scivoli per le biciclette, il nuovo ponte sarà accessibile a tutti. La sua altezza, inoltre, permetterà il normale svolgimento delle attività di navigazione che sono in essere sullo storico corso d’acqua.

"L’iter di questo intervento non è stato semplice. – spiega il vicesindaco Mario Burgazzi– Diversi enti sovracomunali competenti hanno visionato il progetto e introdotto alcuni correttivi che ne hanno dilatato i tempi. Ora siamo pronti per dare inizio alla realizzazione di questa importante opera".