Ciclabile Corelli-Idroscalo, riapre in anticipo via Rivoltana

Mercoledì primo giugno, nel pomeriggio, la strada Rivoltana riapre al traffico in entrambi i sensi di marcia nel tratto all'interno del comune di Segrate, con anticipo rispetto al cronoprogramma del cantiere. Sono infatti quasi ultimati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che uniscce via Corelli a Milano con l'Idroscalo, un tassello del piano denominato 'Cambio' con cui si intende creare una rete di piste ciclabili nella città metropolitana milanese.

E' stato steso un nuovo asfalto nei punti 'ammalorati' e si sta ora procedendo a definire la segnaletica per riaprire la strada alla circolazione. Il cantiere della pista ciclabile prosegue per lavori di rifinitura che non hanno più bisogno di occupare altro spazio. Dal primo giugno, dunque, sarà possibile percorrere via Rivoltana sia da Novegro al centro sportivo Saini, come è stato già nei quattro mesi di lavori, sia in uscita da via Corelli in direzione Novegro e Idroscalo. Fino ad ora, proveniendo da Milano, non si poteva procedere oltre il centro Saini.