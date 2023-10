Monforte Abbiamo provato la famigerata ciclabile di corso Monforte La pista ciclabile non ha alcun problema. E, forse, i problemi li ha chi non vuole una città a misura di biciclette

In questi giorni sta facendo discutere l'incrocio della ciclabile di corso Monforte. Secondo alcuni, la segnaletica stradale "confonde" auto e biciclette, in una sorta di dedalo difficile da decifrare.

Abbiamo testato la strada. E scoperto che le polemiche sono del tutto pretestuose: si va benissimo e, soprattutto, si comprende chiaramente dove si può (o non si può) svoltare. Forse, i veri problemi li ha chi dice che Milano non è a misura di biciclette, non è Amsterdam e le solite scemenze.