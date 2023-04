Ripartono i lavori per la nuova ciclabile di Milano, costata 4 milioni e in super ritardo

Di nuovo al lavoro. Sono ripartiti i cantieri per costruire la ciclabile di corso Sempione, da mesi interessato dai cantieri per la costruzione della pista ciclopedonale e per ridare nuova vita al parterre alberato evitando che le auto parcheggino sulle aree verdi. Costata 4 milioni, la pista è in forte ritardo sulla tabella di marcia. Il taglio del nastro era inizialmente previsto per ottobre scorso, poi a causa dell'aumento dei prezzi e della difficoltà nel reperire i materiali si era arrivati ad aprile 2023. Adesso la fine dei lavori è prevista per ottobre 2023.

"Ripartono i lavori sulla ciclabile di corso Sempione che avevano subito un rallentamento dovuto soprattutto al reperimento di alcuni materiali. Per il completamento di tutto l’intervento la data attualmente prevista è quella di ottobre 2023", ha fatto sapere nelle scorse ore la presidente del Municipio, 8 Giulia Pelucchi.

"L’ultimo aggiornamento ricevuto dall’impresa prevede di terminare le aree al momento cantierizzate - da viale Melzi d’Eril a via Procaccini sul lato civici dispari e da viale Melzi d’Eril a via Agudio sul lato civici pari, che rappresenta circa il 70% dell’intero intervento - per la fine di agosto. Le principali criticità, ora superate, erano state il generale aumento dei prezzi e il reperimento dei materiali, in particolare l’approvvigionamento dei cordoli in granito bianco. A ciò si erano aggiunti i tempi tecnici per le autorizzazioni da parte dei differenti Enti che dovevano esprimersi sulla natura dell’intervento, oggi tutte pervenute. A partire dalla scorsa settimana l’impresa che ha vinto l’appalto ha anche incrementato la presenza di operai nel cantiere e ha iniziato la posa delle pavimentazioni della pista ciclabile e del percorso pedonale", ha concluso Pelucchi.

I lavori prevedono la realizzazione di due ciclabili, una per senso di marcia, oltre alla piantumazione di 328 nuovi alberi e alla creazione di nuovi spazi verdi, togliendo le auto dal parterre con il comune che ha previsto la creazione di 270 nuovi posti auto regolari.