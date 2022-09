Sul ponte della Ghisolfa ci sarà una pista ciclabile

Sul ponte della Ghisolfa di Milano ci sarà (anche) una pista ciclabile. Di più: la bike lane verrà realizzata nel 2023. Il fatto è emerso nel pomeriggio di mercoledì 21 settembre durante la commissione trigiunta che ha affrontato il tema del biciplan Cambio.

La ciclabile della discordia - tracciata in due occasioni in maniera abusiva e sempre cancellata dal comune - verrà realizzata con l'itinerario di 5 chilometri che collegherà piazzale Stuparich con Maciachini. Per il momento non c'è una data precisa di inizio e fine dei lavori né un progetto dettagliato, entrambi arriveranno nei prossimi mesi.

"Nell’attesa di conoscere i dettagli delle modalità di realizzazione della pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa valutiamo questa notizia come il primo segnale di un cambio di passo da parte dell’amministrazione sui temi della mobilità sostenibile", hanno commentato Silvia Di Stefano e Tommaso Goisis di "Non vediamo l’ora", organizzazione che da anni si batte per la ciclabile. Non solo, il comitato chiede anche "l’introduzione del limite di 30km/h in tutta la città, come già fatto da Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, Madrid, Parigi e tante altre città europee. Oltre ai noti benefici ambientali, i dati ci dicono che riducendo la velocità da 50 km/h a 30, si riduce di 5 volte il rischio di mortalità in caso di incidenti tra automobilisti e pedoni/ciclisti". Per sostenere le loro idee hanno organizzato una manifestazione in piazza Lugano giovedì 29 settembre.

La pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa: la storia

La prima versione del tracciato (abusivo) era comparso nella notte tra lunedì e martedì 3 agosto 2021 ed era durato una manciata di ore dato che il comune l'aveva cancellato dopo circa due giorni. Era ricomparso a fine luglio 2022 e anche in questo caso era durato giusto una manciata di ore.

Palazzo Marino a inizio maggio aveva spiegato quali erano le difficoltà per la realizzazione della ciclabile, chiarendo soprattutto che i fondi stanziati per l'opera (attraverso il bilancio partecipativo) erano insufficienti. Per costruire la bike lane, infatti, bisognerebbe spostare tutte le linee che alimentano i filobus, un lavoro troppo costoso per quanto messo a bilancio.

Non solo, dal municipio avevano ammesso che c'erano anche "difficoltà legate alla sicurezza a causa della conformazione del semaforo tra via Mac Mahon e viale Monte Ceneri e il cavalcavia in discesa verso piazzale Lotto". In sostanza, la linea del comune, "servono risorse economiche e di tempo per trovare soluzioni alle problematiche emerse nelle verifiche tecniche". Sembra, però, che i cittadini non siano intenzionati ad aspettare ancora tanto.