Sulla Ghisolfa passano quasi 1.600 ciclisti al giorno. "Serve la ciclabile"

Per il momento non si farà la pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa. A spiegarlo, a inizio maggio, era stata proprio l'assessora alla mobilità Arianna Censi che aveva risposto a una interrogazione depositata dal Dem Alessandro Giungi. Il motivo? Uno solo: i fondi stanziati per l'opera sono insufficienti. Per costruire la bike lane, infatti, bisognerebbe spostare tutte le linee che alimentano i filobus, un lavoro troppo costoso per quanto messo a bilancio. Non solo, da Palazzo Marino avevano spiegato che c'erano anche "difficoltà legate alla sicurezza a causa della conformazione del semaforo tra via Mac Mahon e viale Monte Ceneri e il cavalcavia in discesa verso piazzale Lotto". In breve: "Servono risorse economiche e di tempo per trovare soluzioni alle problematiche emerse nelle verifiche tecniche", aveva spiegato Censi che, tuttavia, aveva rimarcato che il cavalcavia andrebbe messo in sicurezza per pedoni e ciclisti.

Ed effettivamente sono migliaia le persone che quotidianamente attraversano il ponte. Oltre 2.600, secondo la rilevazione condotta da un gruppo di volontari che mercoledì 18 maggio, (dalle 7:30 alle 20:30) hanno contato quante bici, monopattini e pedoni salivano sul ponte. Risultato? 1.599 bici, 328 monopattini, 694 pedoni. "Abbiamo deciso di fare questo monitoraggio - spiega Silvia Di Stefano, una delle cittadine che ha proposto la pista ciclabile per il bilancio partecipativo 2017-18 - perché il ponte della Ghisolfa viene percepito come luogo trafficato esclusivamente dalle automobili, invece è molto utilizzato da bici, monopattini e pedoni, ma non ci sono dati al riguardo e ci sembrava una cosa molto utile anche per il Comune: realizzare la pista ciclabile è innanzitutto una scelta politica, non bisogna nascondersi dietro al problema economico".

Per giovedì 9 giugno, alle ore 19, in piazzale Lugano i cittadini hanno organizzato un nuovo presidio per sollecitare Palazzo Marino a realizzare la bike-lane, una manifestazione analoga a quella organizzata lo scorso 28 aprile.