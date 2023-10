La ciclabile in centro a Milano e la "ribellione" del web: "Sembra un labirinto"

Alcuni hanno commentato 'Spqm, sono pazzi questi milanesi'. Altri hanno ironizzato sulla vicinanza con il flagship store di Lego in piazza San Babila. Altri ancora hanno tirato in ballo il vecchio (e immortale) Tetris, oppure i labirinti. Sta di fatto che, dopo la fine dei lavori per la corsia ciclabile in corso Monforte, molti hanno strabuzzato gli occhi vedendo il capolavoro di incastro realizzato (e disegnato sull'asfalto) all'incrocio con via Donizetti.

Chi ha progettato la corsia ciclabile ha infatti voluto essere estremamente solerte nell'indicazione dei percorsi per i ciclisti, e per alcuni lo è stato fin troppo, finendo col colorare e tratteggiare più del necessario. Con possibili conseguenze nefaste se un ciclista si trovasse a dover guardare giù, per terra, per interpretare i segni delle corsie, rischiando così di non tenere lo sguardo alla sua altezza.

Il Municipio 1, quello del centro storico, difende i tratteggi affermando che si tratta della normale segnaletica per gli utenti della corsia ciclabile, ma le critiche sul web sono pesanti e arrivano da tutte le direzioni (è il caso di dirlo, dato il tema). La ciclabile di corso Monforte fa parte di un progetto più ampio: a ottobre i lavori proseguiranno fino a piazza Tricolore.