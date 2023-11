Il progetto per fare andare più piano auto e moto su viale Monte Ceneri

Interventi di moderazione della velocità dei veicoli a motore, ma anche cartelli per informare automobilisti e motociclisti della presenza di ciclisti. È quello che verrà realizzato in viale Monte Ceneri a Milano per rendere la strada più "bike friendly". Il fatto è stato annunciato dall'assessore alla mobilità Arianna Censi. Si tratta di interventi in attesa dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile. Tuttavia, per motivi tecnici, sul ponte della Ghisolfa non verrà realizzato nessun percorso dedicato alle bici.

Il comune ha fatto sapere che il limite di velocità su viale Monte Ceneri resterà quello attuale di 50 chilometri all'ora. Tuttavia verrà realizzata una segnaletica orizzontale più visibile cui si affiancheranno dei rallentatori ottici. Non solo, l'ampiezza delle carreggiate verrà ridotta. L'obiettivo, infatti, è quello di far rispettare il limite.

I lavori per la pista ciclabile invece sono ancora nella fase di progettazione e si preannunciano particolarmente complessi. L'elevato grado di complessità (e l'elevato costo per la realizzazione) è dovuto al fatto che per realizzare la bike lane dovrà essere spostata tutta la linea aerea dei filobus. Secondo un primo cronoprogramma di palazzo Marino il progetto potrebbe diventare realtà per l'estate del 2025.