A Milano ci sarà un'altra ciclabile umana

Un'altra barriera umana a difesa di uno spazio che per il momento non c'è, ma che presto verrà realizzato. Sabato 4 marzo sul ponte della Ghisolfa di Milano ci sarà una barriera umana per chiedere la realizzazione (in tempi certi) di una pista ciclabile.

Gli attivisti vogliono "mettere in sicurezza subito l’attraversamento ciclopedonale del ponte della Ghisolfa e progressivamente di tutta la città - si legge in una nota -. Ci siamo mobilitati in tanti modi, è stato utile. Sembra infatti che qualcosa si stia muovendo".

Il progetto della ciclabile della Ghisolfa sembra essere partito definitivamente. Nei giorni scorsi i disegni sono stati presentati alle associazioni di ciclisti e ai rappresentati dei cittadini interessati. L'ufficio tecnico del comune ha dovuto superare le forti criticità dovute alla presenza dei filobus con tracciati molto vicini al lato destro della carreggiata, che non rendeva praticabile l’ipotesi di una bike lane e non garantiva la sicurezza dei ciclisti, in particolare all’altezza della svolta in via Delfico, in direzione piazzale Lugano. La ciclabile sarà larga 1,5 metri e protetta da cordoli; non solo: verrà chiusa al traffico l'uscita in via Delfico (che sarà trasformata in un percorso ciclopedonale), inoltre è previsto un massiccio intervento per la sostituzione di tutta la linea aerea dei filobus.