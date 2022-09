Altre 5 ciclabili nell'hinterland di Milano: i bandi

Cinque nuove ciclabili nell'hinterland di Milano. A breve l'apertura dei bandi per realizzarli. Ad annunciarlo la consigliera di Città Metropolitana delegata alla mobilità e alle infrastrutture, Beatrice Uguccioni.

"Abbiamo indetto le gare e a giorni verranno pubblicati i bandi per costruire le prossime cinque linee ciclabili del progetto Biciplan Cambio. La fine della realizzazione è prevista per il 2026", ha spiegato Uguccioni, durante la commissione congiunta Affari istituzionali e città metropolitana, mobilità, ambiente, verde e animali e la sottocommissione mobilità attiva e accessibilità del Comune con all’ordine del giorno gli aggiornamenti su Biciplan Cambio, il progetto di sviluppo e integrazione della rete di mobilità ciclabile su scala metropolitana, finanziato dai fondi del Pnrr.

A luglio era stata inaugurata la prima linea, la 6, che passando per via Corelli collega Milano e l'Idroscalo. Allo studio, invece, il piano su tre depositi per bici al chiuso nelle adiacenze dell'Idroscalo, per consentire di parcheggiare in sicurezza.