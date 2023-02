La mega ciclabile Venezia-Milano-Torino a rischio per un blocco dei lavori in Piemonte

Sembra essere a rischio la ciclovia Ven-To, ovvero Venezia-Torino, 705 chilometri, che transiterà anche da Milano. L'idea nacque nel 2010 dal Politecnico di Milano, ma ora quello che potrebbe diventare uno dei più bei percorsi di cicloturismo d'Europa rischia lo stop, a causa di un blocco nel completamento dei lavori nel tratto piemontese.

La denuncia arriva da Daniele Valle, vice presidente del consiglio regionale del Piemonte ed esponente del Pd, che nel 2020 aveva percorso in bicicletta l'intera tratta tra Torino e Venezia incontrando numerosi amministratori locali lungo il percorso, per sensibilizzarli. Secondo Valle, questo percorso porterebbe enormi introiti dal turismo sostenibile, almeno per nove mesi all'anno. Il cicloturismo vale qualcosa come 11 miliardi di euro in Europa.

Blocco lavori all'ex centrale nucleare

Il problema sembra essere quello del superamento della centrale di Trino, in provincia di Vercelli, che conta su un finanziamento da 460mila euro derivante da oneri di compensazione ambientale per la dismissione della centrale nucleare. La porzione su cui dovrebbero essere svolti i lavori si trova in parte su un terreno della Sogei (gestore dell'impianto di Trino) ed in parte su un terreno di competenza regionale. "La Sogei entro marzo completerà il tratto sul suo terreno", spiega Valle, "mentre la Regione continua a non dare a Sogei il permesso di costruire sull'area di competenza regionale, perché non vuole accollarsi la successiva gestione".

Un "inghippo" che sembra da poco, ma che potrebbe bloccare l'intera ciclovia, con danni anche per le mancate ricadute positive sul territorio. "Basta vedere - afferma Valle - cosa ha portato in Liguria la pista ciclabile del Ponente, con l'esplosione delle attività locali e del piccolo commercio".

