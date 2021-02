Milano, cigno vola su un terrazzo in pieno centro: salvato dai soccorritori dell'Enpa

Salvataggio del tutto insolito. Il cigno, che per volare ha bisogno di larghi spazi, non avrebbe più potuto allontanarsi dal terrazzo

Davvero insolito il salvataggio effettuato mercoledì pomeriggio dai soccorritori di Enpa Milano (Ente nazionale protezione animali). Il protagonista era un cigno e il luogo un terrazzo al sesto piano di un palazzo di via Santa Sofia, in centro città. «Non ci era mai capitato un intervento simile», ha poi commentato il presidente Ermanno Giudici.

A chiamare l'ente gli inquilini dell'appartamento, che all'improvviso si sono trovati a tu per tu col palmipede, "planato" sul loro terrazzo, che passeggiava tranquillamente. I soccorritori, superato l'iniziale stupore, si sono prodigati nella cattura del cigno, poi trasferito nella clinica veterinaria dell'Enpa per le prime visite mediche.

Difficile dire da dove provenisse. Molto probabilmente, comunque, da uno degli specchi d'acqua di Milano o dei dintorni, ormai popolati da numerosi cigni. «Per poter prendere il volo, un cigno deve avere molto spazio davanti a sé, per prendere una veloce rincorsa e potersi involare. Questo è stato il motivo per cui non è riuscito più a muoversi di lì e fortunatamente non ha neanche tentato di scappare all’arrivo dei soccorritori», spiega Giudici.