Cigno rischia di morire in viale Cassala: salvato dai pompieri

Un cigno che rischiava di essere travolto dalle auto è stato salvato dai vigili del fuoco in viale Cassala (zona Sud Ovest della città) nel pomeriggio di martedì 28 dicembre.

Tutto è accaduto intorno alle 16 quando alcuni passanti hanno notato che l'animale, planato sulla carreggiata dopo essersi librato in aria dal Naviglio grande, stava arrancando lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando di via Messina che hanno afferrato l'animale e lo hanno affidato ai volontari dell'Enpa per le cure del caso.