Hanami a Milano: dove sono i ciliegi in fiore

Mancano solo 15 giorni all’equinozio di primavera e alcune fioriture in giro per Milano stanno già sbocciando. Tra le più suggestive, come ogni anno, quelle dei ciliegi. E, sebbene Milano non sia in Giappone, il capoluogo lombardo ha alcuni punti in cui è possibile fare Hanami, godersi la bellezza della fioritura degli alberi, e scattare foto.

La Collina dei Ciliegi

Tra gli angoli più amati dai milanesi in questo periodo dell’anno c’è la Collina dei Ciliegi. Si trova in viale Sarca, Niguarda, e sorge su una collinetta di 25 metri ricavata negli ex impianti Pirelli. Si tratta di un parco di 30mila metri quadrati in cui sono presenti circa 6mila arbusti tra cui diverse varietà di ciliegi.

Monte Stella

Un’altra collinetta che ospita i ciliegi si trova a San Siro e si chiama Monte Stella. Nasce dalle macerie dei bombardamenti angloamericani della seconda guerra mondiale e anche qui il panorama offre giochi di colore suggestivi creati dagli alberi in fiore.

Le magnolie

Non solo ciliegi. Anche la fioritura delle magnolie è altrettanto suggestiva. In zona Conciliazione, più precisamente in piazza Tommaseo, la primavera si legge nel rosa e nel fucsia delle fronde degli alberi che fioriscono già a metà marzo. Un altro luogo dove ammirare i fiori è la biblioteca degli alberi di porta Nuova che conta oltre 90mila piante. Presenti anche prati seminati con coloratissimi fiori di campo.

E, poi, ci sono i ciliegi di CityLife, il giardinetto della chiesa Beata Vergine Addolorata di San Siro, Sant'Eustorgio e di Santa Maria delle Grazie. E ancora piazza Santo Stefano, via San Marco, piazza Sant'Eufemia, i giardini di porta Venezia e le magnolie dietro al Duomo.