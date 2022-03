Sono stati piantati 2.500 ciliegi nel Parco Nord di Milano

Adesso sono 2.500 ma quando il ciliegeto sarà a regime (e produrrà frutti) saranno oltre 6mila le piante che comporranno il nuovo frutteto realizzato all'interno del Parco Nord di Milano. Il progetto si chiama Ciliegiami ed è stato realizzato su una superficie di circa 10 ettari della società agricola La Balossa.

Un frutteto in un'area urbana è una vera e propria scommessa, una sfida e un segnale di cambiamento tra agricoltura urbana e consumi cittadini. Soprattutto perché dopo la pandemia è cresciuto il numero degli agricoltori che ha deciso di accorciare la filiera vendendo direttamente ai consumatori.

"Abbiamo creato questo frutteto selezionando 20 varietà per gusto e consistenza, attraverso un lavoro di oltre 30 anni. Ad oggi abbiamo piantato 2500 alberi e completermo il frutteto arrivando a 6-000 ciliegi entro la fine del prossimo anno - hanno raccontato Nicola Micheletti e Matteo Locatelli di Ciliegiami -. Gli alberi daranno frutti dal quarto anno e il frutteto sarà aperto al pubblico così che i cittadini potranno raccogliere direttamente dalla pianta i cestini di ciliegie che prenoteranno attraverso una piattaforma online. Per avvicinare il consumatore al produttore e al contesto agricolo daremo ogni volta una breve spiegazione per permettere alle persone di effettuare la raccolta correttamente".

"La realizzazione di questo frutteto è un esempio di integrazione tra agricoltura e natura che oltre a ricostruire il paesaggio creando bellezza e rafforzando la rete ecologica del territorio, promuove una produzione sempre più in relazione con la città, rispondendo alla necessità di consumo di prodotti ortofrutticoli dei cittadini, fondamentali per una alimentazione sana e di qualità. Dunque non solo con gli orti urbani, ma anche con le aziende agricole è possibile avvicinare le comunità urbane alle produzioni locali creando un legame diretto, come nel caso del frutteto, tra chi produce e chi consuma".

"Abbiamo sempre dato spazio all’orticoltura urbana gestendo oltre 600 parcelle di orti e attraverso l’Orto Comune Niguarda promuoviamo esperienze orticole collettive - ha aggiunto Riccardo Gini, Direttore di Parco Nord Milano - con le aree della Balossa stiamo sperimentando anche una nuova agricoltura urbana che intercetti sempre meglio i bisogni dei cittadini. Questo ciliegeto è l’ esempio concreto di come si possa coniugare l’imprenditoria agricola con l’ incremento della biodiversità, attraverso la varietà degli impollinatori e la cura del territorio, in armonia con il paesaggio e la fruizione della comunità".