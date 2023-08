I cimiteri di Milano diventano sempre più capienti e sostenibili

Fine dei lavori da 6 milioni di euro. Nei cimiteri di Baggio, Bruzzano, Chiaravalle, Lambrate e Maggiore sono giunte a termine le opere di manutenzione straordinaria e per la creazione di nuove strutture.

I lavori, avviati nella seconda metà del 2020 dal Comune di Milano, hanno visto una grande partecipazione del personale interno all’amministrazione, che ha sviluppato gran parte degli aspetti progettuali e di controllo, e sono stati portati avanti nonostante il rallentamento imposto dalla pandemia. Nel complesso, sono state realizzate 3.456 nuove cellette a Lambrate, 690 a Baggio e mille a Bruzzano. Interventi di manutenzione straordinaria hanno poi riguardato anche l’edificio 'piramide' all’interno del Cimitero Maggiore, destinato alla tumulazione in colombari, ossari e cellette. Qui sono tuttora in corso dei lavori di sistemazione e riqualificazione la cui conclusione è stimata per fine 2024.

A Chiaravalle, poi, sono stati creati 2.632 cellette per ossari e 32 loculi e un nuovo ossario comune, in grado da soddisfare - secondo le stime - la domanda per i prossimi 100 anni. Sempre Chiaravalle, inoltre, è destinatario del progetto di sostenibilità ambientale Horizon 2020, che prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici presenti lungo il perimetro dei muri esterni, grazie al quale verrà coperto il fabbisogno energetico del cimitero e un terzo di quello annuo di altri 15 altri edifici comunali, tra scuole e centri civici dislocati nel quartiere. Il cimitero costituisce un sito perfetto per realizzare l’impianto fotovoltaico grazie all’elevata estensione delle coperture disponibili e all’orientamento ideale. Saranno ovviamente coinvolti gli edifici di costruzione più recente, per i quali non sussistono particolari vincoli di tutela. La stima preliminare dei costi prevede un investimento totale di 2 milioni di euro.

“Si tratta di lavori importanti - afferma l'assessora ai Servizi civici Gaia Romani - che pure in tempi difficili, di precarietà di risorse, come Comune siamo riusciti a portare a termine. L’obiettivo è quello di garantire una maggiore capienza di questi luoghi ma anche maggiore decoro. Manutenere i cimiteri, infatti, e far sì che siano posti accoglienti e dignitosi è un impegno serio e di civiltà a cui questa amministrazione tiene fortemente".