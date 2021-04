Il cinema riapre alle 6 del mattino e le persone si mettono in coda per vedere il film all'alba

Fame di normalità. Fame di cinema. Il Beltrade, storica sala meneghina, all'alba di lunedì mattina - giorno in cui la Lombardia si è finalmente risvegliata in zona gialla - ha festeggiato a proprio modo la riapertura. Il cinema di via Nino Oxilia ha infatti deciso di trasmettere alle 6 "Caro Diario" di Nanni Moretti e la risposta del pubblico è stata da sogno. Già dalle 5, ora in cui è terminato il coprifuoco, fuori dal "locale" si sono presentati i primi clienti, che sono poi diventati un'ottantina, tra chi aveva prenotato e chi ha sperato di trovare un biglietto all'ultimo minuto.

Il primo spettacolo post chiusura è andato così sold out, per la gioia dei gestori del cinema e degli appassionati. "Non vedevamo l'ora di reincontrarci per vederci con voi un film, possibilmente bello, ma ci avete sorpreso regalandoci un'alba che non dimenticheremo", hanno confessato i titolari del Beltrade dalla loro pagina Facebook, riservando un "grazie gigante" ai loro clienti, "belli e pure folli".

"Un grazie immenso a Nanni Moretti e a tutte le persone capaci di farci sognare regalandoci dei film belli. Faremo di tutto - la promessa del cinema - per accoglierli e proiettarli nel miglior modo di cui siamo capaci".

E la riapertura del cinema alle 6, in un orario decisamente insolito, era stata decisa proprio per tenere fede a un'altra promessa fatta agli "amici". "Il Beltrade apre il prima possibile, ma per davvero", avevano ironizzato dalla sala nei giorni scorsi, in vista del sicuro passaggio in zona gialla, annunciando la maratona di film che si terrà lunedì dalle 6 - proprio con Nanni Moretti - fino alle 21. E il ritorno "prima possibile" alla normalità per il Beltrade è stato decisamente da film.