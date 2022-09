Al cinema col biglietto a 3,50 euro: ecco dove a Milano

Al cinema con il biglietto a 3,50 euro. Dal 18 al 22 settembre torna Cinema in festa, l'iniziativa dedicata alle pellicole del grande schermo. Anica e Anec, con il supporto del Mic e la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, "lanciano una nuova iniziativa promozionale per invitare al cinema ogni spettatore, esaltare l’esperienza cinematografica, presentare le stagioni autunnale ed estiva del cinema e garantire continuità all’offerta di film per 12 mesi", come spiegano gli organizzatori.

Cinema in festa è un progetto di ampio respiro, programmato su cinque anni, a partire dal 2022 e fino al 2026 e la prima edizione si terrà dal 18 al 22 Settembre 2022. Il format, ispirato alla 'Fête du cinéma' francese, prevede una cinque giorni in cui il biglietto costerà soltanto 3,50 euro dalla domenica al giovedì, ovvero dal giorno preferito delle famiglie fino al giorno di uscita in sala delle nuove proposte settimanali. Ogni anno ci saranno due appuntamenti, uno a settembre e uno a giugno: il pubblico potrà assistere a tutti i film in normale programmazione, ma anche ad anteprime, masterclass e altri eventi speciali, anche alla presenza di attrici, attori, registi, sceneggiatori, e altri protagonisti del mondo dello spettacolo.

I cinema aderenti a Milano

Queste le sale che partecipano a Cinema in festa in città.

- Centroasteria Milano

- Cineteatro Stella

- Delfino Cineteatro

- Gregorianum

- Il Cinemino

- La Creta

- Notorious Cinemas Gloria

- Teatro Oscar

- The Space – Odeon

-Uci Cinemas Bicocca

- Uci Cinemas Certosa

- Anteo Citylife

- Anteo Palazzo Del Cinema

- Arcobaleno Filmcenter

- Ariosto Spaziocinema

- Beltrade

- Centrale Multisala

- Cineteca Milano Arlecchino

- Colosseo Multisala

- Ducale Multisala

- Eliseo Multisala

- Martinitt Cinema Teatro

- Mexico

- Orfeo Multisala

- Palestrina

- Plinius Multisala.

I cinema aderenti nell'hinterland milanese

Queste le sale che partecipano a Cinema in festa nell'area metropolitana di Milano.

- Abbiategrasso, Al Corso

- Arese, Cinema Teatro Arese

- Arluno, Cine Teatro S. Ambrogio

- Assago, Uci Cinemas Milanofiori

- Bellinzago Lombardo, Arcadia Bellinzago Lombardo

- Bollate, Cinema Auditorium S.Giovanni Bosco e Splendor

- Carugate, Cineteatro Don Bosco

- Cernusco Sul Naviglio. Teatro Agorà

-Cesano Boscone, Cristallo

- Cerro Maggiore, The Space, Cerro Maggiore

- Cinisello Balsamo, Cinema Teatro Pax

- Cologno Monzese,Cinema Teatro San Marco, Cineteatro Peppino Impastato

- Corsico, San Luigi

- Garbagnate Milanese, Italia E Arena

- Gessate, San Giovanni Bosco

- Gorgonzola, Sala Argentia

- Inzago, Nuovo Giglio Cinema Teatro

- Legnano, Sala Ratti

- Locate Di Triulzi, Sala Della Comunità L’Oasi

- Magenta, Cinema Teatro Nuovo

- Melzo, Arcadia Melzo

- Opera, Eduardo

- Paderno Dugnano, Le Giraffe Multisala e Cinema Teatro Aurora

- Rho, Auditorium Comunale Padre Reina

- Rozzano, The Space

- San Donato Milanese,Troisi Multisala

- San Giuliano Milanese, Movie Planet Multisala

- Segrate, Sanfelicinema

- Sesto San Giovanni, Cinema Rondinella, Notorious Cinemas Centro Sarca

- Settimo Mil.se, Auditorium

- Trezzo Sull’Adda, Portico.