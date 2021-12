Alla Stazione Centrale di Milano torna il cinema per senzatetto

Una sala della Stazione Centrale di Milano trasformata in un cinema. Per le feste torna l'iniziativa di Progetto Arca e Invisible Carpet per offrire proiezioni ai senza dimora.

L'iniziativa

Il 'biglietto sospeso' al cinema si tiene in contemporanea a Roma, Milano e Napoli. Al costo simbolico di 5 euro il biglietto da donare sarà in vendita dal 25 dicembre online e in cassa in molte sale cinema - grazie alla partnership con Ueci - Unione esercenti cinematografici italiani, Fondazione progetto Arca onlus, Associazione Nazionale italiana Cantanti onlus, Sngci-Nastri d’Argento, CalcioSociale, Reel One, Nuovo teatro Sanità, Intergruppo parlamentare cinema e arti dello spettacolo/Giornata mondiale del cinema italiano, Consiglio regionale del Lazio.

Invisible Carpet, società di distribuzione cinematografica e audiovisiva, nata grazie alle agevolazioni del programma 'Cultura Crea'di Invitalia, offre così la première assoluta e inclusiva del film 'L’Ora del Crepuscolo' a persone in difficoltà delle tre città, allestendo vere e proprie sale cinema in luoghi simbolo. Il 6 gennaio il film, infatti, sarà proiettato contemporaneamente alle ore 16: nel Tunnel Sammartini riqualificato grazie all'instancabile lavoro della Fondazione Progetto Arca Onlus, proprio sotto la stazione Centrale, in Via Sammartini 106, Milano; nella chiesa trasformata in teatro Nuovo Teatro Sanità - Piazzetta San Vincenzo, 1, Napoli; nella palestra del centro sportivo CalcioSociale, in Via Poggio Verde 455, Roma; .

Per questa anteprima è stato scelto un film in cui il pubblico di invisibili - spiegano gli organizzatori in una nota - possa identificarsi entrando in empatia con la storia narrata, tratta dall’omonimo romanzo di Carter Sickels. Selezionato in concorso ai più importanti festival internazionali (Sundance, Torino International Film Festival, Rotterdam International Film festival), L'Ora del Crepuscolo, diretto da Braden King, con Philip Ettinger, Stacy Martin, Cosmo Jarvis e Lili Taylor racconta la storia dell’infermiere Cole Freeman (Philip Ettinger) che vive nel precario equilibrio di una cittadina mineraria in declino degli Appalachi, occupandosi degli anziani e degli infermi della comunità mentre vende i loro antidolorifici in eccesso ai tossicodipendenti locali per sbarcare il lunario.

“È un piacere collaborare ancora una volta con Invisible Carpet per questa nuova iniziativa dedicata alle persone più fragili e sole - dichiara Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca onlus.- Sono convinto che la visione di un film crei sempre una magia tra chi ha la fortuna di ammirarne la bellezza; e in particolare in questo periodo di festività, il cinema per le persone senza dimora è un’occasione per entrare in relazione con gli altri e condividere un momento unico di unione e di festa”.