Milano è sempre più una città ricercata per fare cinema, tv e spot

L’ultimo in ordine di tempo è quello allestito sabato a Palazzo Marino: produzione, attori, comparse, regia, troupe e maestranze hanno trasformato per un giorno il cortile, il loggiato e alcuni spazi del palazzo comunale nel set di una serie televisiva.

Crescono a ritmo pre-covid le autorizzazioni alle riprese per ambientare a Milano film, spot pubblicitari e prodotti per la tv: oltre cinquecento richieste tra gennaio e luglio, più di quante ne siano state presentate nello stesso periodo del 2019. Per la precisione, 505 domande fino a luglio, contro le 268 dei primi sette mesi del 2020 e le 462 dello stesso periodo del 2019. Una tendenza che fa sperare in una chiusura record per l'anno in corso.

Milano diventa un set cinematografico

A tirare la volata è la moda con 133 pubblicità video e 113 set fotografici, seguita dai lungometraggi e i film (55), i documentari (46), le serie tv e le fiction (42).

Set preferito si conferma il quartetto Duomo, Galleria, Scala e Palazzo Reale con 209 richieste, seguito dai parchi con 74 permessi (esclusi Sempione e Giardini Montanelli), i musei (44), poi Cairoli, Dante, Cordusio e Broletto (40) e Castello, Arco della pace, Parco Sempione con 27 domande.

Alta anche la qualità delle produzioni sbarcate in città negli ultimi tempi: il 2021 ha visto nelle vie del centro produzioni internazionali e cast stellari, a partire dal film diretto da Ridley Scott su Maurizio Gucci, che ha portato Lady Gaga in Galleria, per passare dalla terza stagione dell'Amica geniale e arrivare alla produzione Rai ispirata alla vita di Carla Fracci. E ancora la serie Fedeltà, tratta dall'omonimo romanzo di Marco Missiroli e il film sulla vita di Napoleone girato anche tra le mura del Castello Sforzesco.

Grandi lavori anche questa estate con il set del film Mollo tutto e apro un chiringuito con Germano Lanzoni, il docu-film Illuminate su Fernanda Pivano che andrà in onda su Rai 3, le riprese della fiction per la prima serata di Rai 1Vostro Onore e della serie tv Blocco 181, realizzata per Sky Studio. Luglio, del resto, si impone come miglior mese per numero di richieste presentate in Comune (94), seguito da maggio (93) e aprile (81).

Dati che confermano la ripartenza di un settore che, nonostante il Covid, non ha subito una drastica battuta d’arresto neanche nel 2020 con 487 richieste presentate nell'anno all'ufficio per le autorizzazioni alle riprese fotografiche o video/cinematografiche/ televisive (link al sito). Erano state 745 nel 2019.