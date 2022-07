Il raduno a Milano dei giovani registi da tutto il mondo

Corvetto e Rogoredo ospiteranno, dal 27 luglio al 2 agosto, il raduno di giovani registi da tutto il mondo: è la 20esima edizione della rassegna 'Cinemadamare', che si svolgerà a Milano per la seconda volta consecutiva. Si tratta di un campus itinerante di produzione e formazione per la cinematografia e l'audiovisivo, organizzato con 51 università e scuole del cinema di tutto il mondo, con il sostegno di Fondazione Cariplo e il patrocinio dell'Unesco e del Comune di Milano.

Al campus, che dura tre mesi, partecipano più di 220 giovani. Alla tappa milanese sono previsti 60 registi da più di 40 paesi. Corvetto e Rogoredo diventeranno un set a cielo aperto: i ragazzi alloggeranno presso gli spazi dell'associazione Rogoredo84 e gireranno i loro film. Nel contempo i giovani dei due quartieri diventeranno protagonisti, comparse e assistenti. La 'base' operativa sarà la cooperativa La Strada, con le sale di montaggio.

Il tour di 'Cinemadamare' è partito a Roma l'11 giugno e terminerà il 16 settembre. Ogni settimana si ferma in una città diversa, dalla Lombardia alla Sicilia. I ragazzi, ad ogni tappa, realizzano cortometraggi per raccontare i luoghi che li ospitano. Anche a tour avviato ci si può unire al gruppo: i ragazzi e le ragazze di Milano interessate a partecipare possono presentarsi al production meeting, il 28 luglio alle 10 presso la sala riunioni di Palazzo Reale. Il 2 agosto i corti realizzati saranno proiettati nel corso di una serata aperta al pubblico e i migliori lavori saranno premiati.

Coinvolgere giovani da tutto il mondo

"La forza di 'Cinemadamare' sta nella capacità di coinvolgere ragazzi e ragazze di nazionalità differenti in un progetto di valorizzazione della città di cui sono autori e protagonisti", ha dichiarato Martina Riva, assessora alle politiche giovanili: "Lo scambio di esperienze tra chi vive in questi o in altri quartieri di Milano e chi arriverà nella nostra città dall'estero sarà quindi un valore aggiunto per i cortometraggi che saranno realizzati e per i ragazzi stessi. Spero che i registi milanesi partecipino numerosi: questa è un'occasione da non perdere sia per loro, che potranno mettere alla prova la propria passione in un'iniziativa internazionale stimolante, sia per Milano, che sarà vista, vissuta e rappresentata da giovani provenienti da ogni parte del mondo, che in futuro potranno decidere di tornare, per turismo, studio o lavoro".