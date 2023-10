Reduci e combattenti, il Comune di Milano non ci sta: "Non abbiamo sfrattato nessuno"

Non uno 'sfratto' ma un atto dovuto, o qualcosa di simile. E comunque l'associazione combattenti e reduci resterà "all'interno dello stesso casello", ovvero il casello daziario di Porta Volta (piazzale Baiamonti a Milano) in cui ha sede dal lontano 1919. Lo ha specificato Emmanuel Conte, assessore milanese al bilancio e al demanio, durante una commissione a Palazzo Marino, lunedì pomeriggio, dopo che si era diffusa la notizia della comunicazione di disdetta del contratto per il 2025.

L'ultima concessione d'uso del casello daziario all'associazione combattenti e reduci risale al 2013 e aveva validità di 12 anni, dunque la scadenza 'naturale' è fissata al mese di novembre del 2025. Conte, spiegando i motivi della comunicazione di disdetta, arrivata poche settimane fa, ha precisato che "la convenzione esclude espressamente il rinnovo tacito", e il 18 ottobre è partita la comunicazione, anche per dare tempo all'associazione di trovare eventuali altri spazi.

Conte, infine, ha precisato che "l'associazione è in dialogo con diverse altre parti sociali per trovare una nuova collocazione quando ci sarà il museo", ovvero il museo nazionale della Resistenza che sorgerà accanto al casello stesso. Quel museo per la cui realizzazione, sempre qualche settimana fa, sono stati abbattuti due tigli.

L'associazione dei combattenti e reduci si era spesa molto per salvare le alberature, tra cui il glicine che caratterizza la sede dell'associazione stessa. Questo aveva fatto pensare a qualcuno a una sorta di 'intento punitivo' da parte del Comune di Milano: "Il circolo è stato alla testa dei comitati e dei cittadini che hanno fatto la battaglia per salvare il glicine. Invece che essere premiato e ringraziato, viene sfrattato. Abbiamo salvato il glicine e due tigli (purtroppo non gli altri due), salveremo il circolo", aveva dichiarato Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde.

Candidato all'Ambrogino

Il circolo è a Porta Volta, al casello daziario, dal lontano 1919. Un tempo riservato a ex militari, ha aperto le sue porte da tempo a tutti. Nel 2021 il Comune di Milano concesse al circolo di realizzare un giardino pubblico antistante al casello, con fondi propri e il sostegno di alcuni sponsor. Ora la doccia fredda, anche se moltissimi residenti nella zona sono pronti a mobilitarsi per provare a salvarlo. Eppure, proprio quest'anno, il circolo è stato candidato all'Ambrogino d'Oro.