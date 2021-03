Al via lavori per la nuova circle line di Milano

Tra via Bazzi e via Fedro, vicino all'università Bocconi, si lavora per costruire un pezzetto del futuro di Milano. Qui infatti sono in corso le opere per la costruzione della nuova stazione di Tibaldi della circle line ferroviaria che collegherà le cinque linee della metropolinata.

Il progetto della circle line, che verrà realizzato nell'ambito della riqualificazione degli ex scali ferroviari, avrà l'obiettivo di far sì che i quartieri della città siano collegati da treni di passaggio ogni 10 minuti. Per rendere tutto ciò possibile verranno create nuove stazioni dei treni, di cui quella di Tibaldi è la prima.

Questi interventi - ha spiegato l'assessore all'Urbanistica, Pierfrancesco Maran in un video del Comune - vedranno una particolare attenzione all'ambiente e alla biodiversità. Per questo prevedono la presenza di pareti verdi, che sono state ideate nell'ambito di un progetto europeo sviluppato dal Comune con Ferrovie dello Stato e Wwf e che serviranno sia a ridurre l'impatto acustico dei treni sia a migliorare il valore ambientale e consentire passaggi ecologici degli insetti impollinatori, preziosissimi per l'ecosistema.

Quella di Tibaldi, prima stazione della Circle, sarà dotata di parcheggi per le biciclette, collegamenti verticali tra i binari e le banchine, due passerelle in via Fedro e caratteristiche green innovative. I lavori dovrebbero concludersi all'inzio del 2023.