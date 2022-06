Il Poli progetterà tutti i nuovi "tribunali" d'Italia

Tutte le nuove cittadelle giudiziarie che verranno costruite in Italia nei prossimi anni saranno progettate dal Politecnico di Milano. È quello che prevede l'accordo firmato nella giornata di lunedì 6 giugno dall'agenzia del demanio e il dipartimenti di architettura e studi urbani di del Poli.

Per il momento non c'è un vero e proprio schema da seguire: sono state definite solo le linee guida che caratterizzeranno i nuovi edifici che dovranno essere sostenibili da un punto di vista ambientale ed energetico, oltre a garantire "qualità funzionale, tecnica e architettonica, resilienza ai cambiamenti climatici", si legge in un comunicato che ha reso noto l'accordo. "Saranno redatti schemi analitici e comparativi sulle funzioni e sui caratteri distributivi degli edifici, sulla delocalizzazione degli archivi e sistematizzazione degli apparati - hanno spiegato dal demanio -. A partire dalla documentazione esistente, sarà fatta un’analisi dei processi e delle funzioni da inserire nelle strutture, tenendo conto della dimensione organizzativa e delle esigenze spaziali relative alla tipologia delle cittadelle e dei tribunali, da declinare in appositi indirizzi tecnici operativi di riferimento per una progettazione adeguata e di qualità su tutto il territorio nazionale".

Cittadelle della giustizia ma non solo, nelle linee guida per la progettazione dovranno essere contemplati anche interventi di rigenerazione urbana e di recupero, dove possibile, degli spazi aperti e delle aree verdi. L'obiettivo è quello di creare delle strutture di pregio. Il Politecnico di Milano, nel dettaglio, si occuperà di seguire tutte le fasi della progettazione, nonché a curare gli affidamenti inerenti i servizi di architettura, di ingegneria e di esecuzione delle attività.