Ci sarà una piccola CityLife a pochi passi da Milano

Milano come modello per le altre città. Lo studio P’arcnouveau, società che ha curato la realizzazione di CityLife, è tra i curatori del progetto di riqualificazione di una zona di Monza. Un anfiteatro verde con percorsi pedonali, un biolago, giochi, aree per lo sport e parcheggi. La città brianzola prende d’esempio il capoluogo lombardo per rifarsi il look. Come spiegato da MonzaToday, la rivoluzione, da un milione e mezzo di euro, riguarderà l’area tra piazzale Virgilio e Rondò dei Pini.

Oltre a CityLife, P’arcnouveau ha curato anche il progetto per la realizzazione di “Milano verticale”, l’hotel 4 stelle del gruppo UNA che si trova nel quartiere di Porta Nuova. Inoltre, il gruppo aveva partecipato al Contest Reinventing Cities indetto dal Comune di Milano per la rigenerazione urbana di Piazzale Loreto proponendo il progetto LOVE, LOreto VErde.

Al centro gli spazi verdi. Filo rosso che unisce i progetti di CityLife e del futuro di una parte di Monza: aree sportive, verdi, spazi pedonali e anche un biolago con sistema di laminazione per raccogliere l’acqua piovana.