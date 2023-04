Non è Milano la città più cara d'Italia (ma quasi)

Prezzi impossibili per via del caro vita e dell’inflazione. Ma ci sono città dove i rincari si sentono più di altre e Milano, purtroppo per i milanesi, è una di quelle. Secondo una classifica stilata dall’Unione nazionale consumatori sulla base dei prezzi al consumo di marzo resi noti dall’Istat, infatti, Bolzano risulta essere la città più cara d’Italia, seguita da Milano e Siena. Vediamo insieme tutta la classifica ma prima ricordiamo che nel mese di marzo 2023 l’inflazione annua è scesa al 7,6% dal 9,1% del mese precedente.

"È vero che registriamo un calo dell’inflazione annua – ha dichiarato Anna Rea, presidente dell’Adoc nazionale – ma è anche vero che il carrello della spesa continua a costare caro e le famiglie italiane lo sanno benissimo. Il calo dei prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona dal 12,7% al 12,6% è insignificante! Inoltre, per abitazione, acqua, elettricità e combustibili l’aumento, rispetto allo scorso anno, è del 15,1%. Un altro duro colpo per le famiglie italiane che continuano a incassarne uno dietro l’altro come pugili suonati, senza trovare vie d’uscita".

Nella classifica delle città più care d'Italia c'è Milano

Causa inflazione il costo della vita lievita in tutta Italia, risultando particolarmente oneroso a Bolzano, dove l'inflazione tendenziale risulta essere pari al +8,5%. Pur essendo 'solo' la settima più alta d'Italia, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva, equivalente a 2.259 euro per una famiglia media. Secondo posto in classifica per Milano, dove il rialzo dei prezzi su base annua si attesta all’8,2%, con un incremento di spesa annuo pari a 2.226 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Siena con un aumento dei prezzi del +9,6%, la seconda inflazione più alta d'Italia ex aequo con Imperia, e con una spesa supplementare pari a 2.164 euro annui per una famiglia tipo.

La città con l’inflazione tendenziale più alta è Genova, con un +9,8%, (al quarto posto nella classifica delle città più care d’Italia), con una stangata pari a 2.136 euro per una famiglia media. Seguono Varese (+7,8%, +2.057 euro), Grosseto (+9,1%, +2.051 euro); al settimo posto Trento (+7,8%, +2.041 euro), poi Ravenna (+8,2%, +1.982 euro), Perugia (+8,6%, pari a 1.976 euro) e Pistoia (+8,7%, +1.961 euro).

Le città meno care d’Italia: la classifica

La città più virtuosa d'Italia in termini di spesa aggiuntiva più bassa è Potenza, con l'inflazione più bassa del Paese (+4,8%), dove in media si spendono "solo" 948 euro in più. Seguono Reggio Calabria ex aequo con Catanzaro (+5,9%, +1.102 euro per entrambe), Campobasso (+6,8%, +1.245 euro), Caserta (+6,6%, +1.284 euro), Bari (+7,5%, +1.301 euro), Caltanissetta (+6,9%, +1.316 euro), Ancona (+6,7%, +1.332 euro), Napoli (+6,6%, +1.335 euro) e Trapani (+7,2%, 1.373 euro).