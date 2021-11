La classifica delle città più green d'Italia, come sta Milano

Green, ma non troppo. Milano si piazza al 30esimo posto, su 105, nel 28esimo rapporto "Ecosistema urbano" di Legambiente e Ambiente Italia pubblicato da Il Sole 24 ore. A dominare la classifica è Trento, che si conferma la città più verde d'Italia. Completano il podio Reggio Emilia e Mantova, mentre gli ultimi tre gradini della graduatoria sono occupati da Brindisi, Catania e Palermo.

La classifica si basa su 18 parametri raggruppati in 5 macroaree: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente. Nella "pagella" del capoluogo meneghino pesano, in negativo, i dati sull'uso ufficiente del suolo - con la città che è addirittura ultima - e quelli sull'aria: per la concetrazione media annua di biossido di azoto è 93esima, 69esima per l'azoto e 93esima per le quantità di Pm10.

Molto bene, invece, il capitolo mobilità. Milano è prima in tutta Italia per l'offerta di trasporto pubblico e sempre prima per i passeggeri trasportati. Migliorabile la posizione per i metri equivalenti di piste ciclabili ogni 100 abitanti, che al momento vedono il capoluogo meneghino 59esimo.

Risultati ottimi anche nella graduatoria "tasso di motorizzazione" - che indica le auto circolanti ogni 100 abitanti - con Milano che è terza, preceduta soltanto da Genova e Venezia. Bene la quantità di alberi in aree di proprietà pubblica, 11esimo posto, e il numero di isole pedonali, con Milano 19esima.