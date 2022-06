Troppo cara: Milano scende nella classifica delle città universitarie

Milano perde due posizioni e finisce al 48esimo posto nella classifica delle migliori città per studenti (Best student cities 2023); un elenco stilato da Quacquarelli Symonds, analista globale della formazione universitaria e manageriale. I motivi? Diversi ma pesa soprattuto l'alto costo della vita che comprende le tasse universitarie medie, le spese per un alloggio, l’indice Ipad e l’indice Big-mac (il costo dei beni di consumo è una cartina tornasole di quanto si spenda in un posto).

La metropoli lombarda, comunque, è la prima città d'Italia (26 posizioni davanti a Roma) ma tra Milano e le altre grandi città d'Europa c'è un abisso. Letteralmente. La classifica, infatti, è dominata da Londra cui segue Monaco di Baviera (che condivide la medaglia d'argento con Seoul), poi ci sono Zurigo, Melbourne, Berlino, Tokyo, Parigi, Sidney ed Edinburgo.

La classifica è stata stilata utilizzando le opinioni sia di futuri studenti, sia di alumni/ex studenti. Al sondaggio hanno partecipato oltre 98mila persone e le loro opinioni hanno contribuito a determinare l'indice di desiderabilità di una città (studenti potenziali) e l'indice voce/opinioni degli studenti (ex studenti). Passando alle città italiane Milano ha perso due posizioni ma è rimasta tra le migliori 50, Roma invece è arretrata di 5 posizioni in un solo anno.

Entrambe le città sono scese nel parametro "Classifica universitaria" ma sono salite per "Student mix". Roma è migliorata nell'indicatore della desiderabilità, in cui figura tra le top-50, mentre Milano è scesa. Il singolo risultato migliore lo ha ottenuto la metropoli lombarda nell'indicatore che ha misurato l'attività dei datori di lavoro in termini di recruitment di neo-laureati, posizionandosi al 21° posto a livello mondiale.

Entrambe le città italiane sono diventate più costose e meno accessibili per gli studenti rispetto alla scorsa edizione. Entrambe si sono posizionate a circa a metà classifica nell'indicatore che rappresenta l'opinione di ex-studenti e il loro feedback rispetto all'esperienza di studio verso le aspettative.