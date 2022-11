I 10 concerti più visti in Italia nel 2022: due a Milano

Sono due i concerti milanesi nella top ten di quelli con il maggior numero di spettatori nel corso del 2022. Lo ha rivelato la Siae presentando, mercoledì a Milano, un'anticipazione delle cifre riguardanti i primi nove mesi dell'anno. Il concerto più visto (da 111.881 spettatori) è stato quello di Vasco Rossi a Trento, alla Trentino Music Arena, il 20 maggio. Poco distante il live di Ligabue all'Arena Campovolo di Reggio Emilia del 4 giugno, con 104.328 spettatori. Terza posizione ancora al Campovolo, ma per 'Una nessuna centomila', l'evento dell'11 giugno a cui hanno preso parte Laura Pausini, Elisa, Giorgia, Emma, Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia e Gianna Nannini: per loro 96.735 spettatori.

Vasco e Imagine Dragons a Milano

Fuori dal podio, in quarta e quinta posizione, altre due date del tour 'Non stop live' di Vasco Rossi: quella del 28 maggio all'autodromo di Imola (82.297 spettatori) e quella del 24 maggio all'Ippodromo La Maura di Milano (81.987 spettatori). Poi il Circo Massimo di Roma, che 'prende' quattro posizioni di fila: Ultimo (17 luglio, 70.151 spettatori), i Maneskin (9 luglio, 70.141 spettatori) e i due concerti di Vasco Rossi dell'11 e 12 giugno (68.738 e 68.303 spettatori). In decima posizione troviamo il secondo concerto milanese in classifica, quello degli Imagine Dragons dell'11 giugno all'Ippodromo La Maura: per loro 64.124 persone. Gli Imagine Dragons sono anche l'unico nome straniero nella top ten.

Più spettatori del 2019

I primi tre trimestri del 2022 confermano la ripresa dopo la lunga fase di pandemia covid per la musica dal vivo. Da giugno a settembre 2022, il numero complessivo di spettacoli è stato di 24.119, con oltre 13 milioni di ingressi e una spesa al botteghino di 450 milioni e 587mila euro (biglietto medio di 35 euro). Nello stesso periodo del 2019, invece, il numero degli spettacoli era stato di 29.951, ma con 12 milioni e 200mila ingressi e una spesa al botteghino di quasi 370 milioni di euro. Quindi, dal 2019 al 2022 sono diminuiti gli spettacoli (del 19%), ma aumentati gli spettatori (del 6%) e anche la spesa (del 22%).