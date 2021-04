La classifica delle testate online a marzo 2021 nel Milanese: MilanoToday al primo posto, 6,51 mln di visite

MilanoToday è stato, a marzo 2021, il giornale online di Milano e provincia più letto: 6,51 milioni di visite, record di sempre per la nostra testata. In seconda posizione Corriere Milano (Rcs) con 5 milioni e terza Repubblica Milano (gruppo Gedi) con 4,43 milioni. In totale le testate Citynews (editore di MilanoToday) lombarde arrivano a 11,43 milioni di visite; Il Giorno (Monrif), con i suoi dorsi locali, arriva a 8,32 milioni di visite.

Per stilare la classifica abbiamo scelto di utilizzare la piattaforma Similarweb, che rileva i dati di traffico e li pubblica in modo accessibile e visibile per tutti.

Domain Testate Citynews in Lombardia Total Visits Mar 2021 11,43 M Country Rank Category Rank MilanoToday.it 6,51 M #252 #40 BresciaToday.it 2,69 M #553 #83 MonzaToday.it 638.83 K #2467 #322 QuiComo.it 1,08 M #1448 #202 SondrioToday.it 288,27 K #4128 #483 LeccoToday.it 224,29 K #4715 #543 IlGiorno.it 8,32 M #222 #35 Corriere Milano.it 5 M N/A N/A Repubblica Milano.it 4,43 M N/A N/A Prima Milano Ovest.it 480,57 K #3460 #412 Fanpage Milano.it 271,25 K N/A N/A Prima di tutto Milano.it N/A N/A N/A